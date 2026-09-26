Правила для ИИ и безопасность в сети: Лавров выступил против закрытых форматов без участия всех стран

Правила международной информационной безопасности должны обсуждаться при центральной роли ООН. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 26 сентября на Генассамблее организации.

По мнению министра, решать такие вопросы в закрытых форматах нельзя. «Очевидно, что именно ООН, а не келейные закрытые механизмы, должна играть центральную роль в этом вопросе», — сказал он.

Отдельно Лавров остановился на искусственном интеллекте. Его быстрое развитие, по словам главы МИД, повышает ответственность ООН за выработку общих подходов. «Общепризнаваемые правила его применения могут быть сформулированы только на равноправной основе с участием всех стран», — добавил министр.

Работа на площадке ООН уже идёт: после завершения мандата рабочей группы по безопасности информационных технологий в 2025 году начал действовать постоянный глобальный механизм для обсуждения угроз и ответственного поведения государств в цифровой среде. Его заседания проходили и в 2026 году.

Для вопросов ИИ Генассамблея создала отдельные площадки — международную научную группу и глобальный диалог по управлению этой технологией. Первая сессия диалога состоялась в Женеве в июле 2026 года. На этом фоне Лавров настаивает, чтобы будущие правила вырабатывались с участием всех стран.