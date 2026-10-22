Правительство одобрило штрафы до 50 тысяч рублей за повторную езду без прав

В России планируют увеличить штрафы за управление автомобилем без водительских прав до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 50 тысяч. Соответствующий законопроект одобрило правительство на заседании 22 октября. Теперь документ направят на рассмотрение в Госдуму.

Изменения затронут автомобилистов, которые никогда не получали водительское удостоверение либо продолжают ездить с просроченными правами. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. После принятия поправок минимальное взыскание вырастет до 15 тысяч, а максимальное — до 30 тысяч рублей.

Отдельное наказание хотят установить для тех, кто повторно садится за руль без прав. Таким водителям будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, нарушители лишатся возможности сэкономить на оплате взыскания. Законопроект исключает 25-процентную скидку, которая сейчас действует при погашении ряда штрафов в течение первых 30 дней.

При этом новые меры не распространяются на водителей, ранее лишённых права управления автомобилем по решению суда. Для них уже предусмотрена более строгая ответственность, которая при определённых обстоятельствах может доходить до уголовной.

Поправки подготовлены для внесения в Кодекс об административных правонарушениях. Пока новые штрафы не действуют — законопроекту ещё предстоит пройти рассмотрение в парламенте.

Ранее Life.ru рассказывал о другой инициативе в Госдуме — отмене штрафов за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если необходимые сведения можно проверить по государственным базам. Предложение вошло в законопроект об отмене 28 административных наказаний за малозначительные нарушения. Авторы инициативы считают, что отсутствие бумажного документа не должно становиться основанием для штрафа, если информация о нём доступна государству.