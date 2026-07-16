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16 июля, 11:15

В Госдуме предложили отменить 28 штрафов за мелкие нарушения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

В Госдуме подготовили законопроект об отмене 28 административных штрафов. Об этом «Прайму» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Согласно инициативе, водителей могут перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор способен проверить эти сведения по государственным базам. Также предлагается отменить наказание за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — пояснил Хрулев.

В список также вошли переход дороги в неположенном месте, проход по железнодорожным путям, небольшие отступления при установке государственных регистрационных знаков, тонировка при сохранении нормального обзора и незначительные перепланировки.

В Саратовской области отменят штрафы водителям за вынужденную остановку у АЗС
В Саратовской области отменят штрафы водителям за вынужденную остановку у АЗС

Ранее Госавтоинспекция опровергла сообщения об ужесточении ответственности для водителей с 1 июля, включая новые штрафы за телефон и проверку тонировки, подчеркнув, что нововведения не запланированы. Ведомство призвало ориентироваться на официальные источники.

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Дарья Денисова
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