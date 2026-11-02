Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об автоматическом переводе пенсионных накоплений россиян в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года. Нововведение должно расширить возможности граждан по управлению своими средствами, сообщает Минфин России.

Предлагаемые изменения коснутся исключительно накопительной части пенсии. Страховые выплаты, которые назначает и перечисляет Социальный фонд России, останутся прежними, как и порядок учёта пенсионных баллов и трудового стажа.

«Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учёт баллов и стажа остаётся прежним», — подчеркнули в министерстве.

После перевода средств в ПДС россияне смогут пользоваться предусмотренными программой преимуществами: получать государственное софинансирование личных взносов до 36 тысяч рублей ежегодно на протяжении десяти лет, оформлять налоговые вычеты и передавать сбережения по наследству. Также предусмотрена возможность досрочных выплат в особых жизненных ситуациях, включая потерю кормильца и необходимость дорогостоящего лечения. При этом сохранность личных взносов и накопленного дохода гарантируется в пределах 2,8 миллиона рублей.

Перевод планируют сделать автоматическим, без подачи дополнительных заявлений. Для накоплений под управлением ВЭБ.РФ создадут специальный негосударственный пенсионный фонд с обязательным участием государства. Тем, чьи деньги уже находятся в НПФ, откроют счета ПДС в тех же организациях. В течение двухлетнего переходного периода граждане смогут выбрать другой фонд без потери инвестиционного дохода.

В Минфине напомнили, что накопительная часть пенсии формировалась за счёт обязательных взносов работодателей с 2002 по 2014 год. Сейчас добровольно пополняют такие счета немногие: в 2024 году это сделали лишь 28,4 тысячи человек. При этом по программе долгосрочных сбережений уже заключено около 15 миллионов договоров на общую сумму свыше 1,2 триллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Минфином законопроекта об автоматическом переводе пенсионных накоплений в ПДС. Утром 2 ноября стало известно, что документ затронет как клиентов негосударственных пенсионных фондов, так и граждан, оставивших свои накопления под управлением государственной корпорации ВЭБ.РФ. Тогда предполагалось, что правительственная комиссия рассмотрит инициативу в ближайшие дни.