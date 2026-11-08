Правнук поэта Серебряного века Константина Бальмонта оказался на скамье подсудимых из-за больничного листа, подлинность которого вызвала сомнения у работодателя. 41-летнего Бориса Бальмонта обвинили в использовании подложного документа после нескольких дней отсутствия на работе. Подробности истории раскрыл Telegram-канал Mash.

Бальмонт работал в электротехническом холдинге «ЭРСО». Когда мужчина несколько дней не появлялся на службе, руководитель потребовал объяснить причину и предоставить подтверждающие документы. Сотрудник отправил фотографию больничного, однако при проверке выяснилось, что документ недействителен. После этого Бальмонта уволили, а обстоятельствами его отсутствия заинтересовались правоохранители.

Сам предприниматель настаивает, что произошедшее связано с ошибкой медицинского учреждения. По его словам, он готовился к хирургической операции, но листок нетрудоспособности оформил не тот врач. Впоследствии больница аннулировала документ задним числом.

Дело рассматривает Преображенский районный суд Москвы. Согласно судебной картотеке, Бальмонт проходит по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение или использование заведомо поддельных официальных документов. Мужчина находится под подпиской о невыезде. По информации Mash, ему грозит штраф либо ограничение свободы.

Борис Бальмонт ранее пытался попасть в Государственную думу от партии «Новые люди». Он также занимается предпринимательством и публично подчёркивает своё родство со знаменитым русским поэтом.

Ранее Life.ru рассказал, чем может обернуться приобретение больничного без посещения врача. По словам юриста, даже наличие печати, QR-кода и настоящих данных медика не гарантирует законность документа. В зависимости от обстоятельств его использование может повлечь уголовную ответственность, а самостоятельно изготовленная подделка наказывается строже. В качестве примера специалист привёл дело жителя Волгограда, который приобрёл фиктивный электронный больничный через посредника. В августе 2025 года суд назначил мужчине десять месяцев ограничения свободы по совокупности преступлений, включая мелкую взятку.