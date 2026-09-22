Life.ru узнал, почему покупка больничного без визита к врачу — не решение, а новая проблема

Объявление «официальный больничный без визита к врачу» выглядит, как быстрый способ решить проблему с работой. На деле покупатель платит не за справку, а за набор рисков, от потери денег и персональных данных до увольнения и уголовного дела. Печать, QR-код и фамилия реального врача не делают документ законным, рассказал Life.ru адвокат, заместитель Управляющего партнёра Адвокатского бюро г. Москвы «Закон» Алексей Гридин.

Главное заблуждение считать, что отвечает только продавец. Если больничный или иная справка предоставляет право либо освобождает от обязанности, её приобретение для использования, хранение и предъявление могут квалифицировать по части 3 статьи 327 УК РФ, максимум год лишения свободы.

Если документ не обладает такими свойствами, но заведомо является подложным, возможно применение части 5 той же статьи (штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест до шести месяцев).

Самостоятельная подделка официального документа уже часть 1 статьи 327 УК РФ, до двух лет лишения свободы. За соучастие по этой же части статьи будет отвечать человек, предоставивший свои данные для внесения в изготавливаемый другим лицом поддельный документ.

Для фиктивного больничного последствия идут пакетом. Работодатель вправе считать дни отсутствия прогулом и уволить сотрудника. Полученное пособие придётся вернуть, как и возместить причинённый ущерб. Если деньги выплачены благодаря обману, к подделке может добавиться мошенничество при получении выплат по статье 159.2 УК РФ. А покупка настоящего по форме, но фиктивного больничного у медработника за вознаграждение способна обернуться ещё и делом о взятке. Алексей Гридин Адвокат, заместитель Управляющего партнёра Адвокатского бюро г. Москвы «Закон»

С июня 2026 года правила стали заметно жёстче. Новая статья 235.2 УК РФ отдельно наказывает оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, опасных для окружающих (указаны в специальном перечне). За базовый состав предусмотрено до четырёх лет лишения свободы, за справку об отсутствии опасной инфекционной болезни — до пяти. Использование Интернета, служебного положения или предварительного сговора повышает планку до шести лет и штрафа до двух миллионов рублей. При массовом заражении или иных тяжких последствиях — до восьми лет и трёх миллионов.

Практика показывает, что электронный формат подложного документа не спасает. Как пример, в августе 2025 года районный суд г. Волгограда установил, что мужчина через посредника оплатил фиктивный электронный больничный, не вышел на работу и использовал документ. Его осудили за мелкую взятку, приобретение и использование поддельного официального документа. Окончательное наказание составило десять месяцев ограничения свободы.

«Юридически безопасного способа купить справку не существует. Настоящий документ можно получить только после реального осмотра в медучреждении и по медицинским показаниям, а легальность больничного проверяют по данным. Экономия одного рабочего дня может оставить человека без работы, денег и с судимостью», — заключил эксперт.

Ранее ЛДПР предложила отменить ограничения по срокам оплаты больничных для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. Сейчас при уходе за ребёнком до семи лет оплачивают максимум 60 дней в году, а при отдельных заболеваниях — 90 дней. Для детей от семи до 15 лет действует лимит до 15 дней на один случай болезни и не более 45 дней за год. В партии предлагают выплачивать пособие одиноким матерям за весь период лечения ребёнка без годового ограничения.