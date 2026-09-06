Максимальный размер больничного в 2027 году вырастет до 7860 рублей в день

В 2027 году максимальная выплата по больничному листу увеличится до 7860,27 рубля за день. Таким образом, предельная сумма пособия станет более чем на тысячу рублей выше показателя 2026 года.

Повышение предусмотрено проектом бюджета Социального фонда России на ближайшие три года. Согласно документу, в 2026 году максимальная выплата составит 6827,4 рубля в день, в 2027-м — 7860,27 рубля, а в 2028-м достигнет 8489,04 рубля.

В Соцфонде объясняют рост увеличением предельной базы, с которой начисляются страховые взносы.

Пособие по временной нетрудоспособности получают работающие граждане в случае болезни или травмы. Выплаты также предусмотрены при необходимости ухаживать за заболевшим членом семьи, карантине, протезировании и лечении в санатории после стационарного лечения.

Конкретная сумма зависит от заработка человека за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, а также от продолжительности его страхового стажа.

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