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Регион
Опубликовано 3 сентября, 11:19
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ЛДПР предложила отменить лимиты на больничные для матерей-одиночек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ЛДПР предложила отменить ограничения по срокам оплаты больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. С соответствующим обращением лидер партии Леонид Слуцкий обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

В партии считают, что пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях должно выплачиваться за весь период лечения ребёнка без ограничения количества оплачиваемых дней в году.

Сейчас сроки оплаты больничного зависят от возраста ребёнка и характера заболевания. При уходе за детьми до семи лет пособие выплачивается максимум за 60 дней в году, а при отдельных заболеваниях — за 90 дней. Для детей от семи до 15 лет оплачивается до 15 дней по каждому случаю болезни и не более 45 дней в год.

В ЛДПР заявили, что действующие правила не учитывают семейные обстоятельства. По словам представителей партии, после исчерпания лимита одинокая мать вынуждена выбирать между уходом за ребёнком без сохранения дохода и отсутствием необходимого присмотра.

«Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок — должного ухода», — заявила руководитель депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

В партии считают, что отмена ограничений позволит обеспечить дополнительную поддержку семьям, где один родитель самостоятельно занимается уходом за ребёнком.

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Вопрос оплаты больничных по уходу за детьми ранее уже становился предметом обсуждений. Life.ru рассказывал, что россиянам напомнили о правилах оформления больничного по уходу за ребёнком и размерах выплат. Размер пособия зависит от возраста ребёнка, причины нетрудоспособности и продолжительности лечения.

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Наталья Демьянова
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