ЛДПР предложила отменить лимиты на больничные для матерей-одиночек

ЛДПР предложила отменить ограничения по срокам оплаты больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. С соответствующим обращением лидер партии Леонид Слуцкий обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

В партии считают, что пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях должно выплачиваться за весь период лечения ребёнка без ограничения количества оплачиваемых дней в году.

Сейчас сроки оплаты больничного зависят от возраста ребёнка и характера заболевания. При уходе за детьми до семи лет пособие выплачивается максимум за 60 дней в году, а при отдельных заболеваниях — за 90 дней. Для детей от семи до 15 лет оплачивается до 15 дней по каждому случаю болезни и не более 45 дней в год.

В ЛДПР заявили, что действующие правила не учитывают семейные обстоятельства. По словам представителей партии, после исчерпания лимита одинокая мать вынуждена выбирать между уходом за ребёнком без сохранения дохода и отсутствием необходимого присмотра.

«Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок — должного ухода», — заявила руководитель депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

В партии считают, что отмена ограничений позволит обеспечить дополнительную поддержку семьям, где один родитель самостоятельно занимается уходом за ребёнком.

Вопрос оплаты больничных по уходу за детьми ранее уже становился предметом обсуждений. Life.ru рассказывал, что россиянам напомнили о правилах оформления больничного по уходу за ребёнком и размерах выплат. Размер пособия зависит от возраста ребёнка, причины нетрудоспособности и продолжительности лечения.