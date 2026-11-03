Дональд Трамп рассказал, что использовал вымышленный звонок председателя КНР Си Цзиньпина как повод завершить телефонный разговор с ведущим Fox News Шоном Хэннити. Этой историей президент США поделился в эфире программы Fox & Friends 3 ноября.

По словам Трампа, Хэннити порой разговаривает слишком долго. Американский лидер назвал телеведущего «профессиональным болтуном» и объяснил, как находил предлог положить трубку.

«Мне очень жаль, председатель Си на линии», — такую отговорку, по собственному признанию, использовал Трамп.

Однажды президент повторил её четыре вечера подряд. Как пересказал Трамп, Хэннити в ответ удивился тому, насколько часто американский лидер общается с председателем КНР. При этом Трамп тепло отозвался о ведущем и вспомнил их интервью, состоявшееся накануне вечером. Президент пошутил, что Хэннити перечислял достижения его администрации, а ему оставалось лишь отвечать утвердительно.

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