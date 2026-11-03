Президент США Дональд Трамп резко оценил текущую ситуацию в Европе, отдельно упомянув Францию. В интервью Fox News он заявил, что европейские страны, по его мнению, переживают упадок.

«Посмотрите на Францию, на Европу. Там всё разваливается», — сказал американский лидер.

Положение Соединённых Штатов Трамп оценил иначе. По его словам, сейчас США «являются наиболее уважаемой страной в мире».

Ранее издание Politico написало, что европейские чиновники опасаются, что личная неприязнь американского лидера Дональда Трампа к главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому может мешать достижению мира на Украине. По их оценке, президент США чаще критикует Киев и его союзников, чем Москву, и оказывает давление прежде всего на украинское руководство.