Politico: В Европе опасаются, что Трамп больше симпатизирует Путину

Европейские чиновники опасаются, что личная неприязнь американского лидера Дональда Трампа к главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому может мешать достижению мира на Украине. По их оценке, президент США чаще критикует Киев и его союзников, чем Москву, и оказывает давление прежде всего на украинское руководство. Об этом пишет Politico.

Поводом для новых опасений в Европе стало заявление Трампа о том, что Россия «вела себя на Украине нормально» и «не делала там так уж много». Для европейских союзников Киева эти слова стали ещё одним признаком того, что Вашингтон склоняется к позиции президента РФ Владимира Путина. Бывший министр британского правительства Дэвид Лидингтон связал поведение республиканца с его личными предпочтениями.

Эту оценку разделяют некоторые представители европейских правительств. Один из чиновников, наблюдавший за обоими президентами, заявил, что Трампу просто не нравится Зеленский. Из-за этого, по его словам, Вашингтону сложнее помогать в достижении мира: деловой подход американского лидера не всегда оказывается определяющим. Дипломат одной из стран ЕС допустил, что хозяин Белого дома ещё может пересмотреть свою позицию. Однако собеседник обратил внимание на то, что президент США неоднократно менял взгляды по разным вопросам, но почти не критиковал Путина.

Европейские правительства беспокоит и недостаток информации о контактах Вашингтона с Москвой. По словам одного из дипломатов, европейские союзники не всегда знают, что обсуждают американская и российская стороны. Он предположил, что интенсивность их диалога может быть выше, чем известно европейским столицам.

Ранее The Washington Post писал, что Дональд Трамп не верит в победу Украины над Россией и в долгосрочной перспективе отдаёт предпочтение Владимиру Путину, а не Владимиру Зеленскому. По словам собеседника газеты, американский лидер убеждён в превосходстве России и считает, что Украина не сможет добиться военного успеха. Причём это представление, как полагает экс-разведчик, сохраняется независимо от периодических изменений в отношениях Вашингтона и Киева.