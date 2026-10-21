Американский лидер Дональд Трамп не верит в победу Украины над Россией и в долгосрочной перспективе отдаёт предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а не главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки в беседе с The Washington Post.

По словам собеседника газеты, американский лидер убеждён в превосходстве России и считает, что Украина не сможет добиться военного успеха. Причём это представление, как полагает экс-разведчик, сохраняется независимо от периодических изменений в отношениях Вашингтона и Киева.

«В глубине души у него есть твёрдая убеждённость, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее и Россия сокрушит Украину», — подчеркнул источник издания.

Ранее американский президент Дональд Трамп оценил демографические возможности России и Украины на фоне конфликта. Республиканец отметил, что обе страны несут людские потери, однако Россия как более населённое государство имеет в этом отношении преимущество перед Украиной.