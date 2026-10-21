Трамп: У России огромное демографическое преимущество над Украиной

Американский президент Дональд Трамп оценил демографические возможности России и Украины на фоне конфликта. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Республиканец отметил, что обе страны несут людские потери, однако Россия как более населённое государство имеет в этом отношении преимущество перед Украиной.

«Украина потеряла много людей, Россия потеряла много людей. Однако Россия — огромная страна, Украина — нет», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Россия, в отличие от Украины, является великой державой и «большой машиной». Он обратил внимание на то, что РФ в ходе конфликта взяла под контроль большую территорию и продолжает продвигаться.