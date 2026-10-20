Трамп заявил, что США и Индия близки к заключению торговой сделки
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Соединённые Штаты и Индия приблизились к заключению торговой сделки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с прессой.
«Они хотят заключить сделку, и мы заключим сделку. Это довольно близко», — сказал он. По словам республиканца, соглашение с Индией будет существенно отличаться от сделок, которые Вашингтон ранее заключил с другими странами.
Ранее гендир банка HSBC заявил, что Ормузский пролив может потерять ключевое значение для мировой торговли энергоресурсами уже к 2031 году. Страны Персидского залива намерены ускорить создание альтернативных транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от нестабильной обстановки в стратегически важном регионе. По мнению банкира, затяжной конфликт с Ираном показал уязвимость существующей системы поставок нефти и сжиженного природного газа. Одним из главных направлений инвестиций станет строительство нефтегазовых трубопроводов, позволяющих доставлять энергоресурсы к портам в обход Ормуза.