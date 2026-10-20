Трамп заявил, что США и Индия близки к заключению торговой сделки

Соединённые Штаты и Индия приблизились к заключению торговой сделки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с прессой.

«Они хотят заключить сделку, и мы заключим сделку. Это довольно близко», — сказал он. По словам республиканца, соглашение с Индией будет существенно отличаться от сделок, которые Вашингтон ранее заключил с другими странами.