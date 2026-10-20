«Ормуз станет ненужным»: Глава HSBC предрёк переворот на мировом нефтяном рынке к 2031 году
Reuters: Глава HSBC предрёк потерю значимости Ормузского пролива через пять лет
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Ормузский пролив может потерять ключевое значение для мировой торговли энергоресурсами уже к 2031 году. Страны Персидского залива намерены ускорить создание альтернативных транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от нестабильной обстановки в стратегически важном регионе. Такой прогноз сделал генеральный директор международного банка HSBC Жорж Эльхедери, сообщает Reuters.
По мнению банкира, затяжной конфликт с Ираном показал уязвимость существующей системы поставок нефти и сжиженного природного газа. Любое серьёзное нарушение судоходства в Ормузском проливе отражается на мировых энергетических рынках.
До эскалации конфликта через этот морской путь проходило около пятой части мировой торговли нефтью и СПГ. Его стратегическое положение долгое время делало пролив одним из важнейших звеньев глобальной энергетической логистики.
Однако регулярные угрозы судоходству вынуждают государства региона искать способы снизить зависимость от морского коридора. Одним из главных направлений инвестиций станет строительство нефтегазовых трубопроводов, позволяющих доставлять энергоресурсы к портам в обход Ормуза.
«Ормуз, вероятно, через пять лет станет ненужным», — предположил Эльхедери.
Свою оценку глава HSBC озвучил 20 октября на деловом форуме банка в Дубае. Он подчеркнул, что страны Персидского залива способны восстановиться после последствий конфликта и продолжить экономический рост благодаря крупным инфраструктурным вложениям.
По данным HSBC, в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Турции уже сформированы пакеты инфраструктурных проектов общей стоимостью около 872 миллиардов долларов. Более широкий портфель перспективных вложений оценивается в 1,4 триллиона долларов.
Инвестиции направлены не только на энергетическую отрасль, но и на развитие портов, транспортных узлов и других объектов, необходимых для устойчивой международной торговли.
При этом строительство новых маршрутов потребует значительных средств и времени. Поэтому заявление Эльхедери представляет собой прогноз возможного изменения логистики, а не сообщение о принятом решении полностью отказаться от Ормузского пролива.
Ранее страны Персидского залива уже начали искать способы снизить зависимость от Ормузского пролива. В июле 2026 года Life.ru сообщал о планах дубайской компании DP World построить порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ, что позволит направлять грузы в обход опасного морского коридора. По данным Financial Times, из-за кризиса активность крупнейшего регионального порта Джебель-Али сократилась на 90–95%. В августе Дональд Трамп также предсказал снижение значения Ормуза из-за строительства новых трубопроводов. При этом полностью заменить пролив пока не удаётся: в сентябре министр энергетики США Крис Райт заявил, что через него ежедневно проходит около 9 млн баррелей нефти, а с учётом обходных трубопроводов поставки достигают лишь двух третей доконфликтного уровня. Ситуация продолжает угрожать мировому энергорынку: 17 октября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил о возможном дальнейшем росте цен на нефть, если судоходство не стабилизируется.
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