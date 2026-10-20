«Ормуз станет ненужным»: Глава HSBC предрёк переворот на мировом нефтяном рынке к 2031 году

Ормузский пролив может потерять ключевое значение для мировой торговли энергоресурсами уже к 2031 году. Страны Персидского залива намерены ускорить создание альтернативных транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от нестабильной обстановки в стратегически важном регионе. Такой прогноз сделал генеральный директор международного банка HSBC Жорж Эльхедери, сообщает Reuters.

По мнению банкира, затяжной конфликт с Ираном показал уязвимость существующей системы поставок нефти и сжиженного природного газа. Любое серьёзное нарушение судоходства в Ормузском проливе отражается на мировых энергетических рынках.

До эскалации конфликта через этот морской путь проходило около пятой части мировой торговли нефтью и СПГ. Его стратегическое положение долгое время делало пролив одним из важнейших звеньев глобальной энергетической логистики.

Однако регулярные угрозы судоходству вынуждают государства региона искать способы снизить зависимость от морского коридора. Одним из главных направлений инвестиций станет строительство нефтегазовых трубопроводов, позволяющих доставлять энергоресурсы к портам в обход Ормуза.

«Ормуз, вероятно, через пять лет станет ненужным», — предположил Эльхедери.

Свою оценку глава HSBC озвучил 20 октября на деловом форуме банка в Дубае. Он подчеркнул, что страны Персидского залива способны восстановиться после последствий конфликта и продолжить экономический рост благодаря крупным инфраструктурным вложениям.

По данным HSBC, в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Турции уже сформированы пакеты инфраструктурных проектов общей стоимостью около 872 миллиардов долларов. Более широкий портфель перспективных вложений оценивается в 1,4 триллиона долларов.

Инвестиции направлены не только на энергетическую отрасль, но и на развитие портов, транспортных узлов и других объектов, необходимых для устойчивой международной торговли.

При этом строительство новых маршрутов потребует значительных средств и времени. Поэтому заявление Эльхедери представляет собой прогноз возможного изменения логистики, а не сообщение о принятом решении полностью отказаться от Ормузского пролива.