FT: DP World планирует построить порт в ОАЭ в обход Ормузского пролива

Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за которой активность в Джебель-Али, крупнейшем в регионе, сократилась на 90–95%, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, дубайский оператор ведёт переговоры о создании многоцелевого порта в прибрежной зоне Фуджейры и нового терминала в существующей гавани этого же эмирата. Структура проекта и его финансирование пока не определены окончательно.

«У нас есть собственный план, и мы очень активно изучаем возможности на восточном побережье с точки зрения DP World. Это своего рода страховочная мера на случай, если что-то пойдёт не так», — приводит FT слова высокопоставленного представителя компании.

В DP World отказались подтверждать детали конкретных проектов, но заявили, что разрабатываются планы по диверсификации деятельности для преодоления сбоев в логистике. Новые мощности на восточном побережье могут стать альтернативным маршрутом для грузопотоков, минуя стратегически важный, но нестабильный пролив.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады иранских морских портов, заявив, что она коснётся иранских судов и их клиентов, но не других стран, и что Вашингтон будет «хранителем Ормузского пролива», при этом предложил взимать 20% стоимости всех грузов, проходящих через пролив, в качестве возмещения за обеспечение безопасности.