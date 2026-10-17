Новак допустил дальнейший рост цен на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть могут вырасти ещё сильнее, если ситуация с судоходством через Ормузский пролив не стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьёв LIVE».

По словам зампреда правительства, ограничения на проход танкеров стали серьёзным потрясением для мировой энергетики. Ранее через Ормузский пролив ежедневно транспортировали порядка 18–20 млн баррелей нефти, что соответствует примерно пятой части мирового производства и потребления.

Сейчас, по оценке Новака, рынок недополучает от четырёх до шести миллионов баррелей в сутки. Возникший дефицит уже спровоцировал подорожание сырья, а высокая волатильность сохраняется из-за неопределённости вокруг восстановления поставок.

«Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая», — подчеркнул вице-премьер.

Новак отметил, что участники рынка рассчитывают на нормализацию ситуации, однако даже эти ожидания пока не приводят к устойчивому снижению цен. Если проблемы с судоходством затянутся, стоимость нефти может продолжить расти.

Дополнительную угрозу, по словам зампреда правительства, представляет сокращение стратегических запасов. Для компенсации дефицита страны активно используют резервы. Новак добавил, что государства — участники Международного энергетического агентства приняли решение высвободить из запасов порядка 500 млн баррелей нефти.

По оценке вице-премьера, возможности временно поддерживать рынок за счёт накопленных резервов ограничены. Если поставки через Ормузский пролив не восстановятся, сокращение запасов может усилить давление на нефтяные котировки.