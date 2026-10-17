Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 05:57

Танкер с двумя миллионами баррелей нефти горит в Ормузском проливе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Крупный нефтяной танкер подорвался на морской мине во время прохода через Ормузский пролив. После взрыва на судне начался сильный пожар. Об инциденте сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По информации иранской стороны, супертанкер двигался по маршруту, который не согласовал с властями Ирана. В момент происшествия судно перевозило более двух миллионов баррелей сырой нефти.

Сведения о судьбе экипажа пока не поступали. Иранская сторона также не уточнила, есть ли погибшие или пострадавшие в результате взрыва и последующего пожара. Название танкера и компания, которой он принадлежит, остаются неизвестными.

Пятерых моряков с горевшего в Чёрном море танкера доставили в Констанцу
Пятерых моряков с горевшего в Чёрном море танкера доставили в Констанцу

Ранее Life.ru рассказывал о другом происшествии с нефтяным танкером в Ормузском проливе. Судно перевозило 750 тысяч баррелей нефти и загорелось после подрыва на морской мине. Перед происшествием экипаж проигнорировал предупреждение Корпуса стражей исламской революции.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar