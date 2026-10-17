Танкер с двумя миллионами баррелей нефти горит в Ормузском проливе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Крупный нефтяной танкер подорвался на морской мине во время прохода через Ормузский пролив. После взрыва на судне начался сильный пожар. Об инциденте сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По информации иранской стороны, супертанкер двигался по маршруту, который не согласовал с властями Ирана. В момент происшествия судно перевозило более двух миллионов баррелей сырой нефти.
Сведения о судьбе экипажа пока не поступали. Иранская сторона также не уточнила, есть ли погибшие или пострадавшие в результате взрыва и последующего пожара. Название танкера и компания, которой он принадлежит, остаются неизвестными.
Ранее Life.ru рассказывал о другом происшествии с нефтяным танкером в Ормузском проливе. Судно перевозило 750 тысяч баррелей нефти и загорелось после подрыва на морской мине. Перед происшествием экипаж проигнорировал предупреждение Корпуса стражей исламской революции.
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