Пятерых моряков с горевшего в Чёрном море танкера доставили в Констанцу

Пятерых членов экипажа танкера, загоревшегося в Чёрном море возле румынского города Сулина, доставили вертолётом в порт Констанцы. Об этом сообщил инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

У одного из спасённых обнаружили ожоги кожи головы, у другого — лёгкое отравление дымом. У остальных троих видимых травм нет.

К повреждённому судну направили ещё один вертолёт. Он должен с помощью лебёдки высадить поисково-спасательную группу, которая обследует внутренние помещения в поисках пропавших моряков. Работу осложняет погода: спасательный катер был вынужден вернуться на базу из-за неблагоприятных условий.

Танкер для перевозки химикатов под флагом Сан-Марино запросил помощь после пожара на борту. Первоначально сообщалось о восьми пропавших членах экипажа из 12. При этом найденные сообщения расходятся в подсчётах: по данным румынских властей, которые ранее приводил Life.ru, спасены пятеро, а семеро остаются пропавшими. life.ru

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на танкере Wine Trader возле Сулины. Это второе подобное ЧП в районе за короткое время: накануне загорелся танкер Yara J. Причина возгорания Wine Trader в первоначальных сообщениях не уточнялась.