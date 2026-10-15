«Попросту говоря, пиратство»: В МИД РФ жёстко ответили Франции на захват танкера DF Peak

Задержание Францией нефтяного танкера DF Peak в Индийском океане является пиратством и грубым нарушением международного права. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он также сообщил, что граждан РФ на борту судна не оказалось.

«Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», — подчеркнул дипломат.

По словам Грушко, отсутствие россиян среди членов экипажа никак не меняет оценки Москвы. В МИД считают, что действия французских военных выходят далеко за рамки норм международного морского права.

О задержании DF Peak президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 12 октября. Танкер остановили более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон. Париж утверждает, что судно могло идти под ложным флагом и участвовать в незаконной перевозке топлива. По открытым данным, DF Peak ходил под флагом Бенина.

Российское посольство во Франции ранее также назвало действия французских ВМС «вопиющим нарушением норм международного права». Дипломаты подчёркивали, что Париж пытается оправдать задержание судов в открытом море ссылками на санкции и положения Конвенции ООН по морскому праву.