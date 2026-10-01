Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захвата российских судов

Россия ответит зеркально на попытки задержания своих судов и выберет для этого самый удобный для себя район Мирового океана. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Глава государства напомнил, что океан не ограничивается Балтикой и Северной Атлантикой — есть и другие акватории. По его словам, место для ответных действий Москва определит сама.

«Может быть, и на Балтике, в Атлантическом океане, а может быть, на Тихом, где-то в другом — Индийском. Я не знаю, где нам будет выгоднее, там и будем действовать», — сказал Путин.

Попытки захвата российских кораблей президент назвал нарушением и одним из проявлений агрессивного поведения в отношении России. Он подчеркнул, что такие действия никому не нужны, и призвал прекратить подобную практику.

При этом Путин обратил внимание, что сама Москва ни на кого не нападает и чужие суда не захватывает.

«Надо остановиться», — добавил он.

Также президент отметил, что Россия выступает за свободу судоходства без ограничений. По его словам, сейчас нет необходимости создавать новые международные правила в этой сфере. Достаточно соблюдать уже действующие нормы морского права, например, Морскую конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.