Путин заявил о европейских учениях в Балтике по захвату гражданских судов

Россия обратила внимание на недавние европейские учения в Балтийском море, в ходе которых отрабатывался в том числе захват гражданских судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель, в том числе, отработка захвата гражданских судов», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении российского БПК «Адмирал Левченко» в Балтийском море у берегов Германии. Официальная задача его похода тогда не раскрывалась, однако немецкие СМИ связывали присутствие корабля с возможным обеспечением безопасности гражданского судоходства. До этого Северный флот сообщал, что другой российский корабль, «Североморск», выполнял задачи по сопровождению гражданских судов.