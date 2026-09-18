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Опубликовано 18 сентября, 19:12

Путин заявил о европейских учениях в Балтике по захвату гражданских судов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия обратила внимание на недавние европейские учения в Балтийском море, в ходе которых отрабатывался в том числе захват гражданских судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель, в том числе, отработка захвата гражданских судов», — сказал глава государства.

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Ранее Life.ru рассказывал о появлении российского БПК «Адмирал Левченко» в Балтийском море у берегов Германии. Официальная задача его похода тогда не раскрывалась, однако немецкие СМИ связывали присутствие корабля с возможным обеспечением безопасности гражданского судоходства. До этого Северный флот сообщал, что другой российский корабль, «Североморск», выполнял задачи по сопровождению гражданских судов.

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Александра Мышляева
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