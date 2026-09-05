Путин: «Восток Ойл» поможет в развитии Сибири, Арктики и Дальнего Востока

Трансарктический транспортный коридор должен связать Балтику, Арктику и Дальний Восток единым маршрутом. Одним из проектов, которые помогут создать эту систему, станет «Восток Ойл», заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии, прошедшей по видеосвязи.

«Реализация проекта «Восток Ойл» — это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию Трансарктического транспортного коридора», — сказал политик.

Новый маршрут должен открыть России короткий, экономически выгодный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам. По словам главы государства, он также позволит запускать в Арктике новые энергетические и промышленные проекты. Путин обратил внимание, что развитие региона не должно ограничиваться добычей сырья. Одной из задач станет создание предприятий, которые смогут перерабатывать природные ресурсы непосредственно в Арктике.

«Восток Ойл» реализуется на севере Красноярского края. В ближайшее время планируется запустить магистральный нефтепровод к терминалу «Бухта Север» и отправить покупателям первую партию нефти по заполярным морским трассам.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток ойл» на арктический танкер «Валентин Пикуль». В мероприятии также приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Александр Новак. Ресурсная база месторождений группы оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти.