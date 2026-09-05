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Регион
Опубликовано 5 сентября, 16:27

Путин: «Восток Ойл» поможет в развитии Сибири, Арктики и Дальнего Востока

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Трансарктический транспортный коридор должен связать Балтику, Арктику и Дальний Восток единым маршрутом. Одним из проектов, которые помогут создать эту систему, станет «Восток Ойл», заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии, прошедшей по видеосвязи.

«Реализация проекта «Восток Ойл» — это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию Трансарктического транспортного коридора», — сказал политик.

Новый маршрут должен открыть России короткий, экономически выгодный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам. По словам главы государства, он также позволит запускать в Арктике новые энергетические и промышленные проекты. Путин обратил внимание, что развитие региона не должно ограничиваться добычей сырья. Одной из задач станет создание предприятий, которые смогут перерабатывать природные ресурсы непосредственно в Арктике.

«Восток Ойл» реализуется на севере Красноярского края. В ближайшее время планируется запустить магистральный нефтепровод к терминалу «Бухта Север» и отправить покупателям первую партию нефти по заполярным морским трассам.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток ойл» на арктический танкер «Валентин Пикуль». В мероприятии также приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Александр Новак. Ресурсная база месторождений группы оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти.

Больше новостей о добыче ресурсов и инфраструктурных проектах — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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