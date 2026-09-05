Путин по ВКС дал старт отгрузке нефти с «Восток ойл»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток ойл» на арктический танкер «Валентин Пикуль». В мероприятии также приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Александр Новак. Ресурсная база месторождений группы оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти.

«Это одно из крупнейших месторождений в мире. И работа на нём рассчитана на десятилетия вперёд», — заявил Путин.

Глава государства назвал ввод проекта в эксплуатацию большим событием для экономики страны. Новые нефтепроводы и портовый терминал «Бухта Север» позволят увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути. В прошлом году по нему перевезли 37 млн тонн грузов, к концу десятилетия ежегодный грузопоток должен вырасти до 70 млн тонн, отметил президент.

Ранее Life.ru рассказывал о развитии арктических проектов России и планах по наращиванию грузопотока по Севморпути. Владимир Путин по видеосвязи объявил о запуске магистрального нефтепровода проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае, по которому первая нефть пошла к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкеры. Он отметил, что общая производительность первой очереди морского терминала составляет 30 млн тонн нефти в год, а запуск магистрали позволяет начать её транспортировку по Северному Ледовитому океану.