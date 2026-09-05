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Регион
Опубликовано 5 сентября, 16:09

Путин по ВКС дал старт отгрузке нефти с «Восток ойл»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток ойл» на арктический танкер «Валентин Пикуль». В мероприятии также приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Александр Новак. Ресурсная база месторождений группы оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти.

«Это одно из крупнейших месторождений в мире. И работа на нём рассчитана на десятилетия вперёд», — заявил Путин.

Глава государства назвал ввод проекта в эксплуатацию большим событием для экономики страны. Новые нефтепроводы и портовый терминал «Бухта Север» позволят увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути. В прошлом году по нему перевезли 37 млн тонн грузов, к концу десятилетия ежегодный грузопоток должен вырасти до 70 млн тонн, отметил президент.

За полгода в России нашли четыре новых месторождения нефти и газа
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Ранее Life.ru рассказывал о развитии арктических проектов России и планах по наращиванию грузопотока по Севморпути. Владимир Путин по видеосвязи объявил о запуске магистрального нефтепровода проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае, по которому первая нефть пошла к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкеры. Он отметил, что общая производительность первой очереди морского терминала составляет 30 млн тонн нефти в год, а запуск магистрали позволяет начать её транспортировку по Северному Ледовитому океану.

Больше новостей о добыче ресурсов и инфраструктурных проектах — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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