Путин сообщил о пуске первой нефти по нефтепроводу «Восток Ойл»

Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому терминалу порта Бухта Север. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска объектов проекта по видеосвязи.

«На одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер», — сказал глава государства.

Новый нефтепровод стал частью инфраструктуры масштабного проекта «Восток Ойл», который реализуется на севере Красноярского края. Через порт Бухта Север сырьё планируется отправлять морским транспортом. Запуск магистрали позволяет начать транспортировку добываемой нефти к арктическому терминалу для последующей погрузки на танкеры. Как отметил президент, общая производительность первой очереди морского терминала «Восток ойл» составляет 30 млн т нефти в год.

Ранее Life.ru рассказывал, что за первое полугодие запасы нефти и конденсата в России выросли на 45 млн тонн. Такой прирост промышленных запасов обеспечили геологоразведочные работы недропользователей, сообщал глава Минприроды Александр Козлов. Кроме того, за шесть месяцев в стране открыли четыре новых месторождения углеводородного сырья.