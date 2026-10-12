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Опубликовано 12 октября, 22:25

Новак связал рост цен на нефть с фрахтом судов и подорожанием страховок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Рост расходов на доставку нефти, фрахт судов и страхование забрали на себя большую часть повышения нефтяных цен. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По словам Новака, министры стран ОПЕК и ОПЕК+ обсудили ситуацию на встрече в Эр-Рияде. Участники отметили резкое подорожание морских перевозок, аренды судов и страховых услуг. На отдельных направлениях их стоимость выросла в пять-десять раз.

«Сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены [нефти] на себя взяли именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», — сказал Новак в интервью ИС «Вести».

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Ранее вице-премьер сообщил, что из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив мировой рынок ежедневно недополучает около 6–7 млн баррелей нефти. По его словам, проблемы с поставками через пролив усиливают разрыв между спросом и предложением на мировом рынке.

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Лия Мурадьян
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