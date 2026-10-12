Миллионы баррелей исчезли с рынка: Новак раскрыл масштаб нефтяного кризиса из-за Ормуза

Из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив мировой рынок ежедневно недополучает порядка 6–7 миллионов баррелей нефти. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в интервью ИС «Вести» по итогам встречи министров стран ОПЕК+ в Эр-Рияде.

«До сих пор через Ормузский пролив не поступает на мировой рынок порядка 6–7 миллионов баррелей в сутки. И это действительно существенно вносит такой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня волатильность такая серьёзная на рынке», — заявил Новак.

По словам вице-премьера, участники встречи на полях Мирового нефтяного конгресса обсудили ситуацию на глобальном энергетическом рынке и выполнение соглашения ОПЕК+.

Новак подчеркнул, что сохраняющиеся ограничения поставок через Ормузский пролив создают значительный разрыв между спросом и предложением. Именно с этим он связал резкие колебания нефтяных котировок.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России допустил более высокие цены на нефть до конца 2026 года из-за ситуации в Ормузском проливе. В Центробанке отметили, что при сохранении ограничений на судоходство стоимость сырья может превысить значения базового прогноза. При этом регулятор ожидает снижения цен после нормализации ситуации на Ближнем Востоке и восстановления предложения на мировом рынке.