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Регион
Опубликовано 12 октября, 21:52

Миллионы баррелей исчезли с рынка: Новак раскрыл масштаб нефтяного кризиса из-за Ормуза

Новак: Из-за Ормуза мировому рынку не хватает до 7 млн баррелей нефти в сутки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив мировой рынок ежедневно недополучает порядка 6–7 миллионов баррелей нефти. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в интервью ИС «Вести» по итогам встречи министров стран ОПЕК+ в Эр-Рияде.

«До сих пор через Ормузский пролив не поступает на мировой рынок порядка 6–7 миллионов баррелей в сутки. И это действительно существенно вносит такой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня волатильность такая серьёзная на рынке», — заявил Новак.

По словам вице-премьера, участники встречи на полях Мирового нефтяного конгресса обсудили ситуацию на глобальном энергетическом рынке и выполнение соглашения ОПЕК+.

Новак подчеркнул, что сохраняющиеся ограничения поставок через Ормузский пролив создают значительный разрыв между спросом и предложением. Именно с этим он связал резкие колебания нефтяных котировок.

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Ранее Life.ru сообщал, что Банк России допустил более высокие цены на нефть до конца 2026 года из-за ситуации в Ормузском проливе. В Центробанке отметили, что при сохранении ограничений на судоходство стоимость сырья может превысить значения базового прогноза. При этом регулятор ожидает снижения цен после нормализации ситуации на Ближнем Востоке и восстановления предложения на мировом рынке.

Больше новостей о нефтяных рынках и глобальной экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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