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Регион
Опубликовано 12 октября, 19:25

Нефть Brent сильно подорожала после заявлений Зеленского

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Мировые цены на нефть выросли после заявлений Владимира Зеленского о продолжении ударов по России и новых атак на Саудовскую Аравию. Как сообщает Bloomberg, на фоне обострения ситуации стоимость Brent приблизилась к 106 долларам за баррель.

На котировки повлияла неопределённость вокруг возможного энергетического перемирия между Москвой и Киевом. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что стороны согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский заявил о намерении продолжать атаки на российскую территорию.

Дополнительным фактором роста стоимости сырья стала ситуация на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия 12 октября объявила о новых атаках с применением беспилотников и крылатых ракет. Они последовали за ударами по аэропорту Эр-Рияда, произошедшими в выходные.

Тревожная обстановка осложнилась и в Ормузском проливе, где участились нападения на нефтяные танкеры. Этот морской маршрут имеет важное значение для международной торговли энергоресурсами. При этом объёмы поставок сырой нефти из Персидского залива увеличиваются.

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Ранее на Варшавском форуме по безопасности премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что союзникам Украины стоит попросить Зеленского бить по большему числу российских дата-центров — по его мнению, это могло бы помочь. Так он ответил на вопрос, какие меры Литва, Польша и другие страны ЕС могут принять для защиты выборов от предполагаемого иностранного вмешательства.

Больше новостей об отношениях Украины с европейскими государствами и политических разногласиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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