Нефть Brent сильно подорожала после заявлений Зеленского

Мировые цены на нефть выросли после заявлений Владимира Зеленского о продолжении ударов по России и новых атак на Саудовскую Аравию. Как сообщает Bloomberg, на фоне обострения ситуации стоимость Brent приблизилась к 106 долларам за баррель.

На котировки повлияла неопределённость вокруг возможного энергетического перемирия между Москвой и Киевом. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что стороны согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский заявил о намерении продолжать атаки на российскую территорию.

Дополнительным фактором роста стоимости сырья стала ситуация на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия 12 октября объявила о новых атаках с применением беспилотников и крылатых ракет. Они последовали за ударами по аэропорту Эр-Рияда, произошедшими в выходные.

Тревожная обстановка осложнилась и в Ормузском проливе, где участились нападения на нефтяные танкеры. Этот морской маршрут имеет важное значение для международной торговли энергоресурсами. При этом объёмы поставок сырой нефти из Персидского залива увеличиваются.

Ранее на Варшавском форуме по безопасности премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что союзникам Украины стоит попросить Зеленского бить по большему числу российских дата-центров — по его мнению, это могло бы помочь. Так он ответил на вопрос, какие меры Литва, Польша и другие страны ЕС могут принять для защиты выборов от предполагаемого иностранного вмешательства.