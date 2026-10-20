Нефть по 140 долларов? Востоковед оценил вероятность нового обострения вокруг Ормуза

Новая волна напряжённости в Ормузском проливе способна подтолкнуть стоимость нефти к 135–140 долларам за баррель. Главными угрозами остаются нападения на торговые суда и растущие страховые риски. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил политолог-востоковед Николай Севостьянов.

По словам специалиста, стратегически важный морской маршрут продолжает функционировать, однако интенсивность перевозок заметно снизилась. Последние атаки заставили судоходные компании пересмотреть отношение к безопасности прохода через пролив.

«Нельзя сказать, что Ормузский пролив полностью закрыт. Там есть судоходство. Вопрос в том, что оно ограниченное», — пояснил эксперт.

Сложившуюся обстановку он охарактеризовал как столкновение двух стратегий давления. Вашингтон ограничивает морские поставки иранской нефти, а Тегеран создаёт дополнительные препятствия для судов, следующих через Ормуз. Даже американское военное сопровождение танкеров не позволяет полностью исключить опасность нападений.

Особое значение, подчеркнул востоковед, приобретают решения страховых компаний. Если вероятность повреждения судна признают чрезмерной, организовать перевозку станет проблематично независимо от присутствия военных кораблей.

Эксперт предположил, что Иран стремится усилить давление на США накануне американских выборов. При дальнейшем ухудшении ситуации нефтяные котировки могут достичь 140 долларов. Более резкий скачок, по его оценке, возможен лишь при значительно более масштабном региональном кризисе.