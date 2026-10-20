Трамп: Россия, в отличие от Украины, является великой державой

Российская Федерация, в отличие от Украины, является великой державой и «большой машиной». С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Республиканец обратил внимание на то, что Россия в ходе конфликта вокруг Украины взяла под контроль большую территорию и продолжает продвигаться.

«Территория России всё время становится всё больше и больше, неделя за неделей. Они просто идут вперёд, просто продолжают наступать. У них неисчерпаемый запас людей», — заявил Трамп.

Продолжая свой анализ, президент США добавил, что Россия является огромной страной, чего нельзя сказать об Украине.