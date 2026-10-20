Трамп: Россия, в отличие от Украины, является великой державой
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Российская Федерация, в отличие от Украины, является великой державой и «большой машиной». С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Республиканец обратил внимание на то, что Россия в ходе конфликта вокруг Украины взяла под контроль большую территорию и продолжает продвигаться.
«Территория России всё время становится всё больше и больше, неделя за неделей. Они просто идут вперёд, просто продолжают наступать. У них неисчерпаемый запас людей», — заявил Трамп.
Продолжая свой анализ, президент США добавил, что Россия является огромной страной, чего нельзя сказать об Украине.
Ранее Дональд Трамп заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог добиться более выгодных условий мирного урегулирования на Украине, если бы прислушался к его рекомендациям. По мнению американского лидера, конфликт удалось бы завершить значительно раньше. Также республиканец заявил, что Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
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