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Регион
Опубликовано 4 сентября, 08:15

«Прекращение войны возможно»: В Германии увидели «‎проблеск надежды» в словах Путина

Berliner Zeitung: Путин ещё стремится к дипломатическому завершению конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заявление главы РФ Владимира Путина о ситуации вокруг Украины стало важным сигналом в контексте возможного продолжения переговорного процесса. О «‎проблеске надежды» на завершение конфликта пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание обратило внимание на слова российского лидера о том, что урегулирование конфликта через соглашение остаётся возможным. Он рассказал, что Россия движется в сторону завершения СВО. При этом ключевые вопросы, как отмечается в публикации, должны решаться непосредственно сторонами конфликта.

«Путин по-прежнему считает, что соглашение о прекращении войны на Украине возможно. Однако Россия и Украина должны самостоятельно решить ключевые вопросы», — говорится в статье.

Авторы материала считают, что такая позиция указывает на сохранение пространства для дальнейших контактов между Москвой и Киевом. Газета также сообщила, что взаимодействие между сторонами продолжается, однако в основном оно проходит по закрытым каналам, включая контакты через разведывательные структуры. Поэтому оценить степень близости к возможному соглашению пока сложно.

Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта
Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине и не заинтересован в его продолжении. По его словам, урегулированию мешают разногласия между Владимиром Путиным и Зеленским, из-за которых сложно организовать их встречу.

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