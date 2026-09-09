Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 13:18

Премьер Испании Санчес назвал себя собакой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на критику оппонентов, сравнив себя с собакой без хозяина.

По словам политика, противники называют его автократом, диктатором и собакой. Санчес подчеркнул, что не подчиняется чьим-либо указаниям.

«Может, я и собака, но у меня нет хозяина», — заявил испанский премьер.

Фото премьера Испании Санчеса без ног стало поводом для мемов в Сети
Фото премьера Испании Санчеса без ног стало поводом для мемов в Сети

Педро Санчес уже оказывался в центре споров из-за резких заявлений о России. В конце августа премьер Испании допустил причастность РФ к миграционному кризису в Сеуте, сославшись на публикации в соцсетях и аккаунты, якобы связанные с Россией. В ответ сенатор Владимир Джабаров назвал такие обвинения смехотворными и заявил, что европейские политики привыкли искать «руку Москвы» в собственных проблемах. По его мнению, мигранты, пытавшиеся попасть в Испанию, вряд ли ориентировались на русскоязычные СМИ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Испания
  • Педро Санчес
  • Животные
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar