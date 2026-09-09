Премьер Испании Санчес назвал себя собакой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на критику оппонентов, сравнив себя с собакой без хозяина.
По словам политика, противники называют его автократом, диктатором и собакой. Санчес подчеркнул, что не подчиняется чьим-либо указаниям.
«Может, я и собака, но у меня нет хозяина», — заявил испанский премьер.
Педро Санчес уже оказывался в центре споров из-за резких заявлений о России. В конце августа премьер Испании допустил причастность РФ к миграционному кризису в Сеуте, сославшись на публикации в соцсетях и аккаунты, якобы связанные с Россией. В ответ сенатор Владимир Джабаров назвал такие обвинения смехотворными и заявил, что европейские политики привыкли искать «руку Москвы» в собственных проблемах. По его мнению, мигранты, пытавшиеся попасть в Испанию, вряд ли ориентировались на русскоязычные СМИ.
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