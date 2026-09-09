Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на критику оппонентов, сравнив себя с собакой без хозяина.

По словам политика, противники называют его автократом, диктатором и собакой. Санчес подчеркнул, что не подчиняется чьим-либо указаниям.

«Может, я и собака, но у меня нет хозяина», — заявил испанский премьер.

Педро Санчес уже оказывался в центре споров из-за резких заявлений о России. В конце августа премьер Испании допустил причастность РФ к миграционному кризису в Сеуте, сославшись на публикации в соцсетях и аккаунты, якобы связанные с Россией. В ответ сенатор Владимир Джабаров назвал такие обвинения смехотворными и заявил, что европейские политики привыкли искать «руку Москвы» в собственных проблемах. По его мнению, мигранты, пытавшиеся попасть в Испанию, вряд ли ориентировались на русскоязычные СМИ.