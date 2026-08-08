Фото премьера Испании Санчеса без ног стало поводом для мемов в Сети

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал объектом мемов после публикации фотографии с совещания по ситуации с беженцами в Сеуте. На снимке не видно ног главы правительства, сообщила газета «Эль Мундо».

На фотографии Санчес сидит за столом и смотрит в монитор. Перед ним лежат документы, однако ноги премьера полностью скрыты за поверхностью стола.

Пользователи соцсетей предположили, что такой эффект создал ракурс съёмки или обработка фотографии. Часть комментаторов стала публиковать собственные версии произошедшего.

«Извините, господин премьер, за инцидент <...> тот, где вы потеряли конечности», — написал один из пользователей.

Газета напомнила о похожем случае в 2021 году. Во время афганского кризиса Санчес участвовал в рабочем совещании в костюме и пляжных эспадрильях. После этого пресс-служба главы правительства отредактировала опубликованную фотографию.

Ранее жители Сеуты освистали Санчеса во время его визита в автономный город на побережье Африки. Участники акции требовали отставки премьера и связывали его политику с миграционным кризисом. Большую часть поездки глава правительства провёл под усиленной охраной. Санчес встретился с местными властями и силовиками. Массовое прибытие мигрантов он связал с деятельностью группировок, которые занимаются незаконной переправкой людей.