Санчес назвал мигрантов в Сеуте нарушением территориальной целостности Испании
Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута в Африке является нарушением территориальной целостности королевства. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, который посетил населённый пункт, его слова приводит пресс-служба правительства.
«[Это] атака, нарушение территориальной целостности Испании», — сказал Санчес.
Напомним, испанская Сеута переживает мощный миграционный кризис. Всего за сутки границу анклава со стороны Марокко нелегально пересекли не менее 40 тысяч человек. Мадрид стягивает в город вооружённые силы. Опасаясь последствий, Италия уже призвала временно исключить Испанию из «шенгена».
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