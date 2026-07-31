Санчес назвал мигрантов в Сеуте нарушением территориальной целостности Испании

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута в Африке является нарушением территориальной целостности королевства. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, который посетил населённый пункт, его слова приводит пресс-служба правительства.

«[Это] атака, нарушение территориальной целостности Испании», — сказал Санчес.

Напомним, испанская Сеута переживает мощный миграционный кризис. Всего за сутки границу анклава со стороны Марокко нелегально пересекли не менее 40 тысяч человек. Мадрид стягивает в город вооружённые силы. Опасаясь последствий, Италия уже призвала временно исключить Испанию из «шенгена».