Преступления, совершённые во времена колониального господства, должны получить объективную юридическую оценку независимо от того, сколько лет прошло с тех событий. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Постоянного комитета движения «За свободу наций!».

Политик подчеркнул, что историческая давность не должна препятствовать правовой оценке действий колониальных держав. По его мнению, при рассмотрении подобных преступлений необходимо исходить из принципа отсутствия срока давности.

«Нужно содействовать объективной правовой оценке эпохи колониализма», — отметил Медведев.

Заседание движения «За свободу наций!» проходит 26 октября с участием представителей государств Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы. Одной из тем обсуждения стало противодействие современным неоколониальным практикам, в том числе односторонним ограничительным мерам.

В июне 2026 года Медведев предложил закрепить колониализм в качестве самостоятельного состава преступления против человечности. С такой инициативой он выступил на Петербургском международном юридическом форуме. По его мнению, соответствующие положения следует включить в разрабатываемую конвенцию ООН о предупреждении преступлений против человечности и наказании за них. Политик также поддержал требования бывших колоний о выплате репараций за ущерб, причинённый их народам.