Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что урегулировать конфликт на Украине необходимо дипломатическим путём. Она также выступила против участия страны в «коалиции желающих» и призвала Европу сформировать единую позицию по мирному процессу. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NOVA.

«На Украине нужно добиваться мира через переговоры. А Болгарии нужно сделать всё возможное, чтобы включиться в тот хор, который в последнее время всё чаще говорит о мире через переговоры», — сказала она.

Отдельно президент обратила внимание на последствия украинского конфликта для европейских стран. По её словам, кризис уже отражается на экономике и социальной сфере континента, а финансовая нагрузка продолжает расти. Йотова сослалась на данные о том, что в августе Владимир Зеленский запросил дополнительные €27 млрд. Она пояснила, что речь идёт о размере дефицита украинского бюджета.

Кроме того, президент напомнила о соглашении на €90 млрд, которые должны быть предоставлены Украине до конца 2027 года. Эти средства, по её словам, Европа занимает на внешних рынках, а возвращать их впоследствии предстоит следующим поколениям. Ещё одним поводом для беспокойства Йотова назвала обсуждение разморозки российских активов. Она рассказала об идее передать эти средства в новый европейский механизм, ответственность за который легла бы на государства ЕС.

Болгария, подчеркнула президент, не должна принимать дополнительные финансовые обязательства без открытого обсуждения на общественном и институциональном уровнях. Глава Болгарии также отвергла участие страны в «коалиции желающих». Она считает неприемлемым формат, который, несмотря на отсутствие официального статуса, обсуждает возможное размещение европейских военнослужащих на украинской территории.

При этом Йотова указала на отсутствие Европы непосредственно за столом мирных переговоров. Она отметила, что предыдущие попытки договориться по украинскому конфликту завершались безрезультатно. По её мнению, европейским государствам необходимо сначала выработать общую линию по украинскому вопросу, а затем добиваться полноценного участия в дипломатическом процессе.

Ранее сообщалось, что стремление Евросоюза получить место за столом переговоров по Украине связано с желанием укрепить позиции Киева при обсуждении будущего соглашения с Москвой. Европейские страны могли бы участвовать в урегулировании украинского кризиса в конструктивном ключе ещё с самого начала конфликта. Однако государства континента предпочли иной подход.