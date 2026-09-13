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Регион
Опубликовано 13 сентября, 07:43

Решение за президентом: Путин сам определит, кто возглавит делегацию РФ на трёхсторонних переговорах

Ушаков: Главу делегации России на переговорах определит Путин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично определит, кто возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в случае их возобновления. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков газете «Известия».

Отвечая на вопрос журналистов в Нью-Дели о том, кому именно предстоит руководить делегацией от Москвы в таком переговорном процессе, представитель Кремля подчеркнул, что окончательное решение по кандидатуре остается за главой государства.

На данный момент официальный состав потенциальной переговорной группы со стороны России пока не сформирован и будет зависеть от дальнейшего развития дипломатического диалога.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Москва не отменяла приглашение для Зеленского. По его словам, украинский политик может приехать в российскую столицу, если действительно хочет провести переговоры.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Зеленский вправе приехать в Москву для встречи с Путиным. Министр напомнил, что украинский президент пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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