Решение за президентом: Путин сам определит, кто возглавит делегацию РФ на трёхсторонних переговорах

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично определит, кто возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в случае их возобновления. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков газете «Известия».

Отвечая на вопрос журналистов в Нью-Дели о том, кому именно предстоит руководить делегацией от Москвы в таком переговорном процессе, представитель Кремля подчеркнул, что окончательное решение по кандидатуре остается за главой государства.

На данный момент официальный состав потенциальной переговорной группы со стороны России пока не сформирован и будет зависеть от дальнейшего развития дипломатического диалога.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Зеленский вправе приехать в Москву для встречи с Путиным. Министр напомнил, что украинский президент пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.