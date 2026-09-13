Ушаков назвал территориальный вопрос ключом к дальнейшим договорённостям по Украине

Решение территориального вопроса способно ускорить согласование остальных пунктов украинского урегулирования. Такое мнение газете «Известия» высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговорщикам ещё предстоит найти общий подход по целому ряду тем, не связанных напрямую с территорией.

«Наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договорённостей», — сказал он.

Ранее зять резидента США Джаред Кушнер заявил, что одной из главных сложностей на переговорах по украинскому урегулированию остаётся территориальный вопрос. Его решение во многом определяется развитием событий на линии боевого соприкосновения.