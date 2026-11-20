Президент Чехии заявил об угрозе стать «законной целью» России
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Президент Чехии Петр Павел считает, что его страна якобы оказалась среди потенциальных целей России из-за поддержки Украины. Такое предположение он высказал, комментируя инцидент с неопознанным объектом в Польше, пишет iDNES.cz.
По утверждению чешского лидера, Москва якобы рассматривает любое государство, помогающее Киеву, как допустимую цель. Павел убеждён, что республика также входит в этот перечень. Поэтому он считает лишь вопросом времени повторение на её территории происшествия, подобного польскому.
Ранее Life.ru сообщал, что Петр Павел заявил о готовности Праги поставить Украине боевые самолёты для противодействия беспилотникам. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он также допустил передачу систем раннего предупреждения. Конкретные модели самолётов тогда названы не были, однако ранее обсуждалась возможность поставок дозвуковых L-159.