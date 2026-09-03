Президент Индонезии пригласил Владимира Путина посетить республику
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Президент Индонезии Прабово Субианто выразил стремление увидеть российского лидера в своей стране. С соответствующим призывом глава республики выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Политик подчеркнул активность двусторонних контактов, отметив, что посещает РФ уже второй раз за год. Он напомнил, что с момента своего вступления в должность провел с Владимиром Путиным пять личных встреч.
«И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии», — заявил индонезийский лидер.
Таким образом, Джакарта подтверждает готовность к углублению диалога на высшем уровне. Подобная инициатива свидетельствует о желании укрепить партнёрство между двумя государствами.
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