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Опубликовано 3 сентября, 07:01

Президент Индонезии пригласил Владимира Путина посетить республику

Обложка © kremlin

Обложка © kremlin

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил стремление увидеть российского лидера в своей стране. С соответствующим призывом глава республики выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политик подчеркнул активность двусторонних контактов, отметив, что посещает РФ уже второй раз за год. Он напомнил, что с момента своего вступления в должность провел с Владимиром Путиным пять личных встреч.

«И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии», — заявил индонезийский лидер.

Таким образом, Джакарта подтверждает готовность к углублению диалога на высшем уровне. Подобная инициатива свидетельствует о желании укрепить партнёрство между двумя государствами.

Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто
Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто

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Оксана Попова
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