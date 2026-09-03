Президент Индонезии пригласил Владимира Путина посетить республику

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил стремление увидеть российского лидера в своей стране. С соответствующим призывом глава республики выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политик подчеркнул активность двусторонних контактов, отметив, что посещает РФ уже второй раз за год. Он напомнил, что с момента своего вступления в должность провел с Владимиром Путиным пять личных встреч.

«И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии», — заявил индонезийский лидер.