При ремонте Букингемского дворца нашли вещи придворных разных эпох

Масштабная реконструкция Букингемского дворца помогла обнаружить предметы, которые десятилетиями оставались внутри здания. Находки охватывают период от конца XIX века до 1970-х годов и связаны с бытом сотрудников королевского двора, пишет The Guardian.

Часть вещей оказалась спрятана в элементах конструкции. Так, внутри строительного камня рабочие нашли билет на игру в вист от 14 апреля 1949 года. Его стоимость составляла шесть пенсов.

К более раннему периоду относится обрывок газеты Standard 1889 года с афишей театров Вест-Энда. Реставраторы также обнаружили фрагмент декоративной плитки Minton от камина середины XIX века и старую оловянную кружку.

Находки середины XX века оказались более бытовыми. Среди них — неиспользованные футбольные купоны Littlewoods 1957 года, поношенные чёрные ботинки с шипами, пачка сигарет Silk Cut и выпуск Daily Express за 1966 год.

Отдельный документ сохранил внутренние правила работы дворца во время дипломатического приёма 1977 года. Персоналу заранее объясняли маршрут королевы и других членов семьи по бальному залу, а также порядок общения примерно 350 британских гостей с дипломатами. Инструкция отдельно регулировала курение в парадных помещениях и требовала соблюдать расписание мероприятия.

Среди других предметов нашли бутылку воды Malvern от Schweppes, деревянную распределительную коробку и выцветшую упаковку с шестью рождественскими открытками.

Реконструкция Букингемского дворца началась в 2017 году и рассчитана на десять лет. Завершить работы планируют в 2027 году.

Ранее в Финляндии любитель металлоискателей Калле Лаппинен обнаружил крупнейший известный в стране клад серебряных монет эпохи викингов. Находку весом около 4,5 кг извлекли неподалёку от центра общины Сюсмя. Деньги и другие серебряные предметы лежали примерно в 45 см под землёй внутри двух берестяных ёмкостей, разделённых расстоянием около 12 метров.