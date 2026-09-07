«Придётся доказывать»: Юрист рассказала, как вернуть деньги за ненужную подписку

Если с вашей карты списали деньги за платную подписку, которую вы не оформляли или о которой не знали, в первую очередь стоит обратиться в службу поддержки сервиса. Об этом 360.ru рассказала основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева. По её словам, неправомерность списания придётся доказывать — скриншотов у клиента, как правило, нет.

«Иногда я рекомендую клиентам просто пройти ещё раз эту всю цепочку, чтобы сделать скриншоты. Можно дойти до самого конца, но постараться, чтобы деньги опять не списали», — посоветовала юрист.

В случае отказа от сервиса Зайцева рекомендует обращаться в банк с заявлением о несанкционированном списании, а затем — в суд, если сумма значительная.

Ранее член Комитета Госдумы Алексей Говырин рассказал Life.ru, что с 1 марта у россиян появилось право защищать свои средства от нежелательных списаний за подписки. Если пользователь отказался от дальнейших платежей, сервис не имеет права списывать деньги.