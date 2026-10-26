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Опубликовано 26 октября, 16:22

«Придут с фронта — мало не покажется»: Экс-депутат Рады предрёк гражданскую войну на Украине

Олейник: Демобилизация военных может обернуться гражданской войной на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гражданская война на Украине неизбежна при любом развитии событий, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Такой прогноз политик сделал в комментарии для «Соловьёв Live», пишет ИС «Вести».

Политик обратил внимание на заявления Владимира Зеленского о сохранении многочисленной армии и стремлении Украины вступить в НАТО. Олейник усомнился, что страна сможет содержать вооружённые силы численностью 800 тысяч человек после прекращения боевых действий.

«Но если будет демобилизация, они придут — мало не покажется. Поэтому я предполагаю, следующий этап будет — гражданская война внутри Украины, при любых раскладах. Почему? Потому что если будет прекращение огня на определённый период, то понятно, что многие — штыки в землю и пошли домой. А что делать там? Домой надо», — ответи он.

Особенно остро противоречия способны проявиться зимой, когда людям приходится сталкиваться с отсутствием воды, канализации и отопления, полагает Олейник. Вернувшиеся домой солдаты, по его предположению, начнут сравнивать условия жизни близких с положением представителей руководства, которые обеспечены всем необходимым.

Среди других причин потенциального противостояния экс-парламентарий перечислил разногласия по языковым и религиозным вопросам, а также претензии к работе ТЦК. По его оценке, взаимное недовольство в обществе уже создаёт предпосылки для серьёзного кризиса.

Медведчук заявил, что Украине грозит гражданская война при заморозке конфликта
Медведчук заявил, что Украине грозит гражданская война при заморозке конфликта

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также предупредил об угрозе гражданской войны на Украине. В декабре 2025 года занимавший пост посла в Великобритании военачальник связал подобный сценарий с возвращением военнослужащих после завершения боевых действий. По его мнению, отсутствие работы, стабильного заработка и собственного жилья может спровоцировать политическую дестабилизацию.

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Юлия Сафиулина
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