«Придут с фронта — мало не покажется»: Экс-депутат Рады предрёк гражданскую войну на Украине

Гражданская война на Украине неизбежна при любом развитии событий, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Такой прогноз политик сделал в комментарии для «Соловьёв Live», пишет ИС «Вести».

Политик обратил внимание на заявления Владимира Зеленского о сохранении многочисленной армии и стремлении Украины вступить в НАТО. Олейник усомнился, что страна сможет содержать вооружённые силы численностью 800 тысяч человек после прекращения боевых действий.

«Но если будет демобилизация, они придут — мало не покажется. Поэтому я предполагаю, следующий этап будет — гражданская война внутри Украины, при любых раскладах. Почему? Потому что если будет прекращение огня на определённый период, то понятно, что многие — штыки в землю и пошли домой. А что делать там? Домой надо», — ответи он.

Особенно остро противоречия способны проявиться зимой, когда людям приходится сталкиваться с отсутствием воды, канализации и отопления, полагает Олейник. Вернувшиеся домой солдаты, по его предположению, начнут сравнивать условия жизни близких с положением представителей руководства, которые обеспечены всем необходимым.

Среди других причин потенциального противостояния экс-парламентарий перечислил разногласия по языковым и религиозным вопросам, а также претензии к работе ТЦК. По его оценке, взаимное недовольство в обществе уже создаёт предпосылки для серьёзного кризиса.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также предупредил об угрозе гражданской войны на Украине. В декабре 2025 года занимавший пост посла в Великобритании военачальник связал подобный сценарий с возвращением военнослужащих после завершения боевых действий. По его мнению, отсутствие работы, стабильного заработка и собственного жилья может спровоцировать политическую дестабилизацию.