Украине грозит новая гражданская война, даже если боевые действия будут заморожены. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на платформе «Смотрим.ру».

По словам политика, на территории страны продолжается внутреннее противостояние, которое всё больше приобретает силовой характер.

«Формирования нацистов при режиме Владимира Зеленского перенесут столкновение вглубь страны, даже если заморозить линию соприкосновения», — заявил Медведчук.

Он привёл в пример недавние события в Одессе, где местные жители вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК на рынке «7-й километр». По его словам, «нацисты, получающие огромные прибыли на конфликте, начали угрожать оказавшим сопротивление одесситам».

«Пошёл призыв к грабежам и погромам, что более 100 лет назад вызвало кровавую гражданскую войну. И все условия для такой войны давно созданы», — отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что даже если линия фронта будет заморожена, противостояние внутри Украины не прекратится.

«Если передовую заморозить, но при этом оставить Украину Зеленского, то конфликт только углубится», — заключил он.