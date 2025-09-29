Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский стал заложником собственной политики и теперь пытается избежать её последствий, втягивая мир в глобальный конфликт. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте движения «Другая Украина».

«Зеленский продолжает затягивать мир в третью мировую войну. Политический клоун стал жертвой своей же безумной политики и сейчас хочет спрятаться от её неминуемых последствий за спину НАТО», — говорится в заявлении Медведчука.

По мнению политика, экс-комик сознательно саботирует мирное урегулирование, поскольку любой компромисс будет означать провал его курса и необходимость ответить перед народом. Медведчук утверждает, что Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи в управлении на Россию, создавая иллюзию, что конфликт вызван завистью Кремля к успехам Украины. Такой подход он назвал наркотическим бредом, не имеющим отношения к реальности, но получающим поддержку европейских политиков, что чревато глобальными последствиями.

Эксперт обратил внимание на растущую изоляцию Европы, отметив, что США дистанцируются от конфликта и требуют оплаты за военную помощь. По его словам, ЕС не собирается вступать в прямое противостояние и не предоставит Украине гарантий безопасности, поскольку украинский сценарий ведёт к потере экономики, государственности и суверенитета с последующим военным поражением. Медведчук заключил, что дальнейшая поддержка Киева будет ускорять разрушение самой Европы, поскольку Зеленский уже уничтожил Украину и теперь по той же схеме действует против европейских стран.

В недавнем заявлении Владимир Зеленский намекнул на возможность ответных ударов по Москве, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, такие действия могут привести к отключению электроэнергии в российской столице. Зеленский утверждает, что этот вопрос обсуждался на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября. Он подчеркнул, что подобные меры будут предприняты в случае продолжения российских атак на украинскую энергетическую систему.