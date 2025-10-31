Певица Анастасия Приходько предупредила об угрозе на Украине гражданской войны

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что разжигание споров вокруг языкового вопроса может привести страну к гражданской войне.

«Мне кажется, такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне. Каждый человек решил, что он вершила судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому и для чего мне нужно что-то доказывать», — сказала артистка.

Приходько отметила, что её дети общаются на русском языке и она не видит в этом ничего предосудительного.

Поводом для её высказывания стал скандал вокруг украинской блогерши Мандзюк, которая заявила, что её дети «могут избить другого ребёнка, говорящего на языке террористов». После этого против неё возбудили уголовное дело.

Отметим, что на Украине на протяжении последних лет наблюдается политика вытеснения русского языка из общественного пространства. Приняты законы, ограничивающие использование русского в сфере образования, СМИ, культуры и обслуживания. Однако случай с Мандзюк стал исключением — именно из-за того, что в скандал были вовлечены дети, ситуация вызвала резкую общественную реакцию и привела к уголовному преследованию блогерши.