Помощник президента России Владимир Мединский поддержал инициативу по возвращению украинским городам их исторических русских названий. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград», — написал Мединский.

Он также напомнил, что в 2015 году большинство жителей Кировограда поддержали на местном референдуме название Елизаветград, однако Верховная рада Украины отменила это решение, переименовав город в Кропивницкий.

Ранее научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) разработал комплекс мер по противодействию политике дерусификации, проводимой украинскими властями. РВИО предлагает системное использование исторических российских географических названий и топонимов в средствах массовой информации, образовательных программах, издательской деятельности и цифровом пространстве, игнорируя их украинские переименования.