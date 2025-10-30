Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 18:17

Мединский поддержал возвращение русских названий украинским городам

Владимир Мединский. Обложка © Life.ru

Владимир Мединский. Обложка © Life.ru

Помощник президента России Владимир Мединский поддержал инициативу по возвращению украинским городам их исторических русских названий. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград», — написал Мединский.

Он также напомнил, что в 2015 году большинство жителей Кировограда поддержали на местном референдуме название Елизаветград, однако Верховная рада Украины отменила это решение, переименовав город в Кропивницкий.

Зеленский отказался повышать статус русского языка на Украине
Зеленский отказался повышать статус русского языка на Украине

Ранее научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) разработал комплекс мер по противодействию политике дерусификации, проводимой украинскими властями. РВИО предлагает системное использование исторических российских географических названий и топонимов в средствах массовой информации, образовательных программах, издательской деятельности и цифровом пространстве, игнорируя их украинские переименования.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Мединский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar