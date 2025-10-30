Минобразования Украины: Молодёжь уходит от мовы и говорит по-русски

Украинская молодёжь всё реже использует государственный язык в повседневном общении. Об этом заявила заместитель министра образования Украины Анастасия Коновалова.

По данным ведомства, в 2022 году на украинском говорили 46% детей в стране, в 2023 – 55%, а в 2024 этот показатель вновь упал до 49%. Почти треть подростков признались, что выбирают язык по привычке, а ещё 20% – потому что дома все говорят по-русски.

Ранее Life.ru писал, что украинский мовный омбудсмен Ольга Ивановская устроила скандал из-за исполнения русских песен в харьковском караоке. Она потребовала от полиции провести «профилактические мероприятия», хотя сама признала, что закон не запрещает русскоязычные композиции. Тем не менее чиновница назвала пение под русские хиты «социально чувствительным и конфликтным поведением».