Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:57

Минобразования Украины: Молодёжь уходит от мовы и говорит по-русски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинская молодёжь всё реже использует государственный язык в повседневном общении. Об этом заявила заместитель министра образования Украины Анастасия Коновалова.

По данным ведомства, в 2022 году на украинском говорили 46% детей в стране, в 2023 – 55%, а в 2024 этот показатель вновь упал до 49%. Почти треть подростков признались, что выбирают язык по привычке, а ещё 20% – потому что дома все говорят по-русски.

«Тянется к великой стране»: В Госдуме объяснили, почему украинская молодёжь говорит на русском
«Тянется к великой стране»: В Госдуме объяснили, почему украинская молодёжь говорит на русском

Ранее Life.ru писал, что украинский мовный омбудсмен Ольга Ивановская устроила скандал из-за исполнения русских песен в харьковском караоке. Она потребовала от полиции провести «профилактические мероприятия», хотя сама признала, что закон не запрещает русскоязычные композиции. Тем не менее чиновница назвала пение под русские хиты «социально чувствительным и конфликтным поведением».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • украинскийязык
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar