Мовный омбудсмен Украины закатила истерику из-за русских песен в караоке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Ольга Ивановская инициировала обращение к правоохранительным органам с требованием провести профилактические мероприятия в караоке в Харькове. Поводом стало регулярное исполнение посетителями композиций на русском языке, что якобы вызывает законное общественное негодование в условиях военного конфликта.

На Украине местные жители поют на русском языке. Видео © Telegram / Политика страны

В официальном ответе на запрос гражданина Ивановская признаёт, что действующее законодательство Украины не содержит прямого запрета на исполнение русскоязычных песен. Правовые ограничения касаются исключительно демонстрации видеоряда с участием российских исполнителей. Тем не менее омбудсмен характеризует сложившуюся практику как социально чувствительную и потенциально конфликтную.

«Ситуация регулярного публичного исполнения гражданами русскоязычных песен в публичных местах в условиях вооружённой агрессии России против Украины обоснованно вызывает общественное возмущение и неприятие, которое я полностью разделяю», — написала Ивановская в своём личном блоге.

Омбудсмен призвала полицию провести разъяснительную работу с владельцами заведений и посетителями, несмотря на отсутствие формальных правовых оснований для применения санкций.

Ранее сообщалось, что на заседании Верховной рады Украины один из депутатов позволил себе нецензурную брань на русском языке, обращаясь ко всему собранию. Имя депутата, произнёсшего ругательство, осталось неизвестным. Сам он объяснил свой поступок тем, что ему не дали выступить.