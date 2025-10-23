«Не дали выступить»: Депутат Рады по-русски выругался матом во время прямой трансляции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Один из депутатов Верховной рады Украины выругался русским матом на всё собрание. Его слова попали в эфир телеканала «Рада». Кто именно выкрикнул нецензурную брань не сообщается.
Депутат Верховной рады проматерился на русском языке. Видео © Telegram/ Политика Страны
«Не дали выступить!» — эмоционально выкрикнул депутат на русском языке.
Ранее Life.ru сообщал, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского посоветовали украинцам «дышать» во время блэкаутов. При помощи дыхательных упражнений там предложили народу бороться со стрессом.
